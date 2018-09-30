Эксперт предупредил о новой проблеме Украины

30 сентября 2018, 09:30

Нашей стране нужно решить две задачи, отметил доктора экономических наук.

Эксперт предупредил, что Украине грозит проблема дефицита трудовых ресурсов
Украине грозит проблема дефицита трудовых ресурсов, предупредил эксперт

Украине нужно приготовиться к проблеме дефицита трудовых ресурсов из-за выезда за границу рабочей силы.

В нашей стране с каждым годом снижается доля экономически активного населения, говорится в статье доктора экономических наук Андрея Гайдуцкого на Zn.ua.

По его словам, украинскому государству нужно решить две задачи — научиться привлекать иностранных иммигрантов и научиться возвращать украинских эмигрантов.

"В 2018 году, по данным Госстата, из 42 млн человек населения почти 28% (11,7 млн) — пенсионеры, еще 26% (11 млн) — экономически неактивны (население в возрасте 15-70 лет…), около 7–10% (3-5 млн) работают за границей", — отметил автор.

Эксперт подчеркнул, что остается всего около 15 млн (36%) экономически активных людей. Это в три раза меньше, чем в Германии (около 45 млн), хотя население Украины официально лишь в два раза меньше. "Однако многие эксперты уверены, что реальное количество населения меньше, чем указано в статотчетности", — добавил Гайдуцкий.

Ранее в Госстате сообщили, что на протяжении января-июня 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 122,5 тысяч человек, на 100 умерших украинцев было только 55 новорожденных.

Позже член Национальной академии наук, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова утверждала, что исходя из общемировых демографических тенденций, сокращение численности населения украинского государства в последние десятилетия было неминуемым.

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Украина проблема эмиграция иммигрант
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