"Московский дрифт вышел на новый уровень": появились фото, как один самолет под Москвой подрезал другой

Под Москвой, в аэропорту Жуковский, при посадке столкнулись два самолета – в борт "Уральских авиалиний" врезался боинг авиакомпании "Икар".

Инцидент произошел в воскресенье, 7 октября. "Икар" (рейс KAR454) благополучно приземлился в 9:45, возвращаясь в Москву из Гуанчжоу. А вот дальше что-то явно пошло не так, отмечает Telegram-канал "Mash".

"При заруливании на стоянку боинг задел стоявший рядом А-320, разбил ему левый предкрылок и левый аэронавигационный фонарь. На борту лихача в это время находились 266 пассажиров + экипаж. Никто не пострадал, но московский дрифт вышел на новый уровень", – резюмирует Telegram-канал.

В Следственном комитете РФ уточнили, что в ЧП участвовали самолеты авиаперевозчиков "Уральские авиалинии" и "Пегас". Также Следком выложил фото повреждений лайнеров. В частности, у самолета традиционной для "Пегаса" расцветки видны повреждения на крыльях.

Напомним, 4 октября сообщалось, что два украинских самолета разбились в суданском аэропорту. Самолеты Ан-26 и Ан-32 не поделили взлетную полосу аэродрома.