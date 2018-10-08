Вице-премьер Италии рассказал, где сидят все враги Европы

Маттео Сальвини снова атакует Единую Европу

Враги Европы на самом деле сидят в Брюсселе, а не где-то еще, заявил известный своими выпадами против Евросоюза вице-премьер Италии Маттео Сальвини на пресс-конференции с лидером консервативной националистической партии Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен, передает Reuters.

Из якобы враждебных Европе персоналий Сальвини назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Пьеро Московиси.

"Врагами Европы являются те, кто заперт в Брюсселе. Это Юнкер и Московиси принесли в Европу страх и отсутствие гарантий занятости", - заявил Сальвини, обвинив чиновников также в усилении роли бюрократии.

Вице-премьер добавил, что именно насаждаемая ими политика жесткой экономии привела к увеличению итальянского долга и обеднению страны, передает Bloomberg.

Ранее Маттео Сальвини заявил, что Россия якобы имела право аннексировать Крым. "Был референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил он.

Сальвини также подчеркнул, что санкции, наложенные на Россию за агрессию в Украине необходимо снять, потому что они наносят ущерб итальянскому экспорту.