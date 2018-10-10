В России уже придумали, как поглотить Украину

В Украине можно провести "референдум", а потом сделать страну российской, считает телеведущая / Reuters

Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила провести так называемый "референдум" и сделать Украину частью Российской Федерации.

Россияне уже давно предлагают украинскому государству вступить в состав РФ, рассказала ведущая в эфире канала "России 1".

"А мы давно предлагаем вступить Украине в состав России, проведем "референдум", — заявила Скабеева.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.