В России уже придумали, как поглотить Украину

Россияне давно предлагают украинскому государству вступить в состав РФ, утверждает телеведущая.
Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила провести так называемый "референдум" и сделать Украину частью Российской Федерации.
Россияне уже давно предлагают украинскому государству вступить в состав РФ, рассказала ведущая в эфире канала "России 1".
"А мы давно предлагаем вступить Украине в состав России, проведем "референдум", — заявила Скабеева.
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.