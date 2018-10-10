Великобритания готовится арестовывать "грязные" деньги

Британия решила дать бой "грязным деньгам" / Фото: Reuters

Власти Великобритании начали замораживать активы иностранцев, которые проживают на территории страны и не могут объяснить происхождение своих богатств.

Есть и первый угодивший под закон "О криминальных финансах", который был принят в конце 2017 года - это жена отбывающего тюремный срок азербайджанского банкира Замира Гадзиева. Женщина известна своими крупными покупками в универмаге Harrods. Отмечается, что она оставила там порядка 16 миллионов фунтов (21 миллион долларов), передает Reuters.

Кроме того, ранее британские власти направили Гаджиевой запрос в рамках так называемых ордеров на необъясненное богатство (Unexplained Wealth Order, UWO) на два объекта недвижимости стоимостью около 22 миллионов фунтов стерлингов. Женщина пыталась оспорить наложенный арест, но суд отклонил апелляцию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в июне нынешнего года три швейцарских банка заморозили $1 млрд активов близкого к Путину российского олигарха Виктора Вексельберга.