"Кто не скачет, тот москаль" отныне является экстремистской кричалкой / "ВладТайм"

Фанатскую футбольную кричалку "Кто не скачет, тот москаль" в Беларуси признали запрещенной - теперь за ее использование можно получить штраф или административный арест.

Информацию об этом "Радио Свобода" подтвердили в Центральном районном суде Минска.

Инициировало признание кричалки запрещеннной Главное управление борьбы с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Причиной для обращения стали два инцидента. Первый из них – еще весной 2015 года группа молодых людей использовала кричалки с таким текстом во время празднования Дня Воли в Минске. Вскоре Республиканская экспертная комиссия признала видео об этом экстремистским и включила его в Республиканский список экстремистских материалов, запрещенных для распространения и цитирования. Несмотря на это, сама кричалка формально запрещенной не была.

8 сентября 2018 года произошел второй случай - во время матча Беларусь - Сан-Марино группа белорусских фанатов устроила скачки под эту кричалку, чем вызвала неадекватную реакцию бывших на матче россиян.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович утверждал, что президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси.