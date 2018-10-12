Путин вместо поиска преемника может стать монархом - Пономарев

Путин может установить в России монархию / обложка Economist

У президента РФ Владимира Путина достаточно рычагов и возможностей для медийных манипуляций, чтобы добиться избрания любого преемника, на кого падет его выбор.

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, отвечая на вопросы читателей в ходе чата на "Главреде".

"Чисто технически преемником Путина может стать кто угодно. Однако это совершенно не означает, что такой человек сможет удержать власть. И сам Путин это понимает очень хорошо. Уверен, что причиной его обратной рокировки с Медведевым в 2011-ом было именно опасение, что Медведев слишком слаб для самостоятельного руководства страной. Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы озвучил причины вероятного распада РоссииТак что сейчас Путин смотрит на большое количество разных кандидатов, которых он расставил на разные позиции в регионах и в министерствах", - отметил оппозиционный политик.

Пономарев также добавил, что Путин вместо выбора преемника может попытаться совершить трансформацию и восстановить монархию.

"Не важно, как называется должность Путина - важно остается ли он реально самым влиятельным лицом в стране или нет. Думаю, что он не собирается таким переставать быть после 2024 года. А подаст ли он формально в отставку для выдвижения кого-то на свое место, или изменит целиком властную конструкцию - это, уверен, в его голове вопрос вторичный. Другое дело, что мы уже видели в 2011 году, как российский президент недооценил возмущение общества в процессе рокировки с Медведевым. Думаю, что и сейчас он вряд ли извлек из тех событий урок - он ведь убежден, что это были происки Госдепа. И поэтому может совершить новую ошибку, к которой российской оппозиции надо быть готовой", - резюмировал политик.

Ранее Пономарев назвал Крымский мост "шикарным подарком Путина Украине".