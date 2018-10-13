США направит к берегам России свой авианосец

Авианосец Harry Truman / wikipedia.org

США направят в Норвежское море для участия в учениях Trident Juncture 2018 американский авианосец "Гарри Трумэн", чтобы продемонстрировать готовность свою и союзников к отражению российской угрозы.

"Мы готовы, натренированы и будем защищать Атлантику", - заявил главком сил НАТО генерал Скапаретти, сообщил телеканал Sky News.

"Россия увеличила свое присутствие в регионе, она также модернизирует свои вооруженные силы, и это не кажется мне чем-то неожиданным, но мы должны обратить на это внимание", - добавил Скапаротти.

Читайте такжеВСУ займутся "деоккупацией" Норвегии на учениях НАТО "Trident Juncture 2018"На "Гарри Трумэне" располагаются 49 боевых самолетов, его сопровождают еще девять кораблей. Экипаж авианосца примет участие в стратегических учениях НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец НАТО 2018") совместно с более чем 50 тысячами военных из 30 стран-членов НАТО и их союзников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что британские военные отработали переброску техники в Украину при возможном конфликте России и НАТО.