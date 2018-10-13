В Греции автомобиль врезался в грузовик: сгорели 11 мигрантов

На севере Греции около города Кавала автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего произошло возгорание.

Как передает Reuters со ссылкой на местную полицию, жертвами происшествия стал водитель пассажирского автомобиля и десять его пассажиров.

Правоохранители сообщают, что автомобиль перевозил нелегальных мигрантов в Солоники. В результате столкновения с грузовиком произошло возгорание и 11 человек не смогли выбраться из огненной ловушки. Водитель грузовика получил травмы и госпитализирован.

По информации стражей порядка, водитель перевозил мигрантов из Турции нелегально. Пассажиры сидели даже в багажнике, среди них был малолетний ребенок.

Напомним, в Нью-Йорке в масштабном дорожно-транспортном происшествии с участием свадебного лимузина погибло 20 человек.