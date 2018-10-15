В Москве умер известный советский кинорежиссер

Степан Пучинян / "Московский комсомолец"

В Москве скончался в возрасте 90 лет умер известный советский режиссер и народный артист РФ Степан Пучинян.

Соответствующее сообщение в понедельник, 15 октября, опубликовали представители "Союза кинематографистов России".

Пучинян прославился во времена СССР, выступив постановщиком фильмов "Схватка", "Самый красивый конь", "День свадьбы придется уточнить", "Из жизни начальника уголовного розыска", "Тайны мадам Вонг", "Гангстеры в океане", "Золотая рыбка в городе N".

По словам коллег, Пучинян не успел завершить съемки своей последней картины под рабочим названием "Три времени года".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России скончался легендарный советский режиссер Станислав Говорухин.