Прихожане РПЦ не смогут молиться на горе Афон в Греции

Гора Афон стала табу для верующих РПЦ / Фото: Тhe Guardian

Из-за прекращения евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом отныне верующие Русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции.

"Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями", - цитирует ТАСС пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова.

Спикер патриарха добавил, что нет необходимости называть происходящее великим по своей значимости расколом, однако для всех верующих эти события являются трагичными.

Напомним, Святейший Синод РПЦ решил разорвать отношения со Вселенским (Константинопольским) патриархатом. Позже решение поддержала и Белорусская православная церковь.

Позже в Киеве заявили, что РПЦ, разрывая дружественные отношения с Вселенским патриархатом, обрекает себя на самоизоляцию, вызванную законным решением международного сообщества.

В Русской православной церкви заявили, что готовы реабилитировать отношения с Константинопольским патриархатом при одном условии.