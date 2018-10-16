Сенцов попал в реанимацию

Голодовка довела Сенцова до реанимации / fsin.su

Голодающий политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов находится в реанимации больницы города Лабытнанги после 145 дней голодовки.

Об этом его сестра Наталия Каплан сообщила украинскому телеканалу 24. По ее словам, голодовка привела к необратимым последствиям для здоровья Сенцова.

По словам Каплан, отказ от пищи привел к необратимым последствиям для здоровья. В частности речь идет о ишемии, аритмии, проблемах с печенью, желудком и другими органами.

"Его выводят из голодовки. Ситуация очень критическая. Никто не знает, чем это закончится", – добавила она.

Читайте также"Выглядит здоровым" и ест: в России опровергли сами себя по поводу голодовки СенцоваКаплан отметила, что режиссер уже написал завещание.

"Он не верит, что он выйдет или, может и верит, но уже не ждет этого. Я надеюсь, что мы его оттуда вытащим", – сказала женщина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Олег Сенцов прекратил свою многодневную голодовку. Позднее его адвокат Дмитрий Динзе рассказал о настоящих причинах его поступка.

Кроме того, на днях украинский активист, политзаключенный Владимир Балух также объявил о прекращении голодовки.

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