Рыбное суфле, говядина, йогурты: в России обнародовали меню Сенцова

Олег Сенцов, отбывающий срок в российской тюрьме, чувствует себя хорошо и почти набрал вес, который у него был до начала голодовки.

С таким заявлением выступили в российском ФСИН. Как заявил в интервью новостному агентству ТАСС замдиректора федеральной системы исправительных учреждений Валерий Максименко, украинский режиссер находится в процессе восстановления после длившейся с середины мая голодовки.

По его словам, политзаключенный питается по специальной диете и даже принимает водные гигиенические процедуры.

"Например, сегодня утром на завтрак у него была овсяная каша, кисломолочные продукты, включая йогурты, паровые мясные шарики. На обед — суп с картошкой и мясным бульоном с кусочками говядины, на второе — картофельное пюре с паровой говядиной, овощи и кисель. На ужин — рыбное суфле с припущенным диетическим соусом, гречневая каша, салат из тертой моркови, сладкий чай и печенье. На полдник — стакан кефира", — сказал Максименко.

По словам замдиректора ФСИН, Сенцов практически восстановил свой вес, который у него был до голодовки. Также заключенный продолжает получать медикаментозную поддержку

"Слухи о госпитализации Сенцова не соответствуют действительности. Его состояние мы оцениваем как стабильное и хорошее, я бы даже сказал, как удовлетворительное. Процесс его восстановления опережает все графики, которые установили врачи. На сегодняшнее утро его вес составил 80,2 кг, то есть он практически восстановил тот вес, с которого начал голодовку. Все органы работают хорошо и врачи довольны тем, как идет процесс восстановления", — добавил замглавы ФСИН.

Ранее сестра режиссера Наталья Каплан заявляла, что состояние здоровья украинского политзаключенного "критическое". По ее словам, отказ от пищи привел к необратимым последствиям для здоровья.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Олег Сенцов прекратил свою многодневную голодовку.