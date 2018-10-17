В Варшаве снесли последний памятник Благодарности советской армии

Снос монумента в Скаришевском парке / Радио Польша

В Варшаве демонтировали последний монумент Благодарности советской армии, которые часто обливали краской в знак протеста против его пребывания в столице Польши.

Памятник из Скаришевского парка в польской столице будет передан в Музей истории Польши, а таблицы с именами советских солдат передадут в скандально известный Институт национальной памяти, сообщает "Радио Польша".

Монумент снесен во исполнение положений закона о запрете пропаганды тоталитарных режимов в названиях зданий, объектов и средств жилищно-коммунальной собственности. Этот памятник оставался последним монументом в честь советских солдат, будучи установлен в Скаришевском парке еще в 1946 году на месте захоронения 26 солдат, погибших 13 сентября 1944 года при освобождении Варшавы.

В 1968 году тела солдат были эксгумированы и перенесены на кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве, а памятник перенесли дальше по аллее.

В Государственной Думе России заявили, что из-за сноса памятника Москва может ввести экономические и политические санкции в отношении Варшавы.

Ранее в Киеве националисты попытались снести памятник генералу армии СССР Ватутину, который не подлежит сносу в рамках декоммунизации, поскольку имеет статус надгробного.