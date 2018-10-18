"Угрожали украинские диверсанты": на росТВ обвинили Киев в подготовке терактов в Керчи

В керченском колледже произошло массовое убийство / Reuters

Ответственность за взрыв и расстрел в Керченском техникуме в эфире российского телевидения поспешили возложить на "украинских диверсантов".

При этом ведущие и участники программы "60 минут" на канале "Россия 24" заявили о том, что представители Украины устроили блокаду аннексированного полуострова, а также якобы угрожали терактами.

"Мы помним, кто засылал диверсионно-террористические группы в Крым", "Мы помним, что украинские диверсанты угрожали и об этом сложно забыть", "В Украине призывали направить в Керчь украинских партизан", "Единственная сторона, которая угрожала крымчанам - это вы сами знаете кто, те кто рубили линии ЛЭП, лишали Крым воды, они же говорили, что будут проводить теракты", - заявляли гости и ведущие передачи.

Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.