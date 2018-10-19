Вице-премьер Италии обвинил Украину в церковном расколе

Сальвини считает Украину инициатором религиозного противостояния / Фото: Reuters

Правый вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что стремление Украины к автокефалии местной церкви является ничем иным, как религиозной войной.

Как пишет Der Standard, Сальвини активно критикует Украину, в том числе за отделение УПЦ МП.

"Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего", - сказал он.

Свою позицию Сальвини объясняет тем, что, по его мнению, религиозные войны всегда оканчиваются негативно.

Напомним, Сальвини, открыто симпатизирующий Кремлю, во время бизнес-конференции в Москве заявил, что Италия перестанет поддерживать дальнейшие санкции Евросоюза против РФ.

Ранее Маттео Сальвини заявил, что Россия якобы имела право аннексировать Крым. "Был референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил он.