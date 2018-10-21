Эксперт рассказал об уникальности режима Путина

Режим Владимира Путина совершает преступления с беспредельной лживостью и наглостью, отметил эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что режим президента Российской Федерации Владимира Путина уникален, поскольку совершает преступления с беспредельной лживостью и наглостью.

Путинская "элита" с молоком матери впитала принципы российской воровской субкультуры, по которым надо до последнего отрицать свое участие в любом преступлении, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Путинский режим уникален не тем, что убивает своих противников, а беспредельной лживостью и наглостью, с которой он совершает преступления. В этом с ним в современном мире никто конкурировать не может", — отметил автор. Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли.