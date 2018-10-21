"Воинствующий путинизм": украинский архиепископ оценил вероятность раскола РПЦ

Патриарх Кирилл и Владимир Путин / Новая газета

Если православие в России сохранилось после семи десятилетий воинствующего атеизма, оно переживет и два десятилетия воинствующего путинизма, заявил архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

"Безусловно, болезни, которые поразили Московскую патриархию, являются тяжелыми и лечить их придется долго", - подчеркнул он во время чата в "Главреде".

В то же время он отметимл, что в Московском патриархате (а церковь в Беларуси - это тоже часть МП) будет расти недовольство политикой патриарха Кирилла и принятыми решениями по самоизоляции.

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"Это не приведет к расколу в самой РПЦ, ведь этого не допустит российское государство, контролирующее и общественные процессы и религиозную жизнь. Однако внутренняя оппозиция патриарху Кириллу будет укрепляться", - добавил архиепископ УПЦ КП.

Напомним, ранее архиепископ Евстратий объяснил, почему Украина стала ближе к автокефалии.

Кроме того, он также рассказал о сценарии срыва предоставления автокефалии.