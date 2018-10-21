Выход США из ДРСМД: Москва заявила об угрозе войны

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Возможный выход США из соглашения о РСМД грозит войной, ситуация критична и требует обсуждения в Совбезе ООН.

Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Как известно, Россия и США обвиняют друг друга в несоблюдении Договора. Но если наши претензии носят конкретный и содержательный характер (ПРО в Польше и Румынии, ракеты, используемые в качестве учебных целей, тяжелые беспилотники), то американские - абстрактный", - написал Косачев в Facebook.

По его мнению, прекращение действия соглашения уничтожит любые перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Прекращение действия ДРСМД уничтожит любые перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, действие которого истекает в 2021 году. А там и до разрушения системы договоренностей о нераспространении ядерного оружия рукой подать. Человечеству угрожает полный хаос в сфере ядерного оружия", - добавил он.

Накануне, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Справка: Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.