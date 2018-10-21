"Убрали на доработку": с YouTube и сайтов росСМИ пропало видео с камер колледжа в Керчи

Видео резко пропало. Почему его удалили - неизвестно / Roksolana Today&Крым

С видеосервиса YouTube и сайтов росСМИ неожиданно исчез полный ролик с действиями стрелка Влада Рослякова в Керченском политехническом колледже, смонтированный из записей с камер наблюдения.

Представителей росСМИ насторожил момент из видео, где Росляков здоровается с незнакомым парнем - журналисты обнародовали новость о том, что у нападающего Владислава Рослякова мог быть сообщник.

В соцсетях бурно отреагировали на увиденное и делятся догадками о вероятных сообщниках Рослякова - а видео тем временем вдруг исчезло. Популярный крымский блогер RoksolanaToday&Крым после исчезновения видео написал, что, видимо оно "ушло на доработку", где его подчистят.

После наших критических замечаний видео ушло на доработку

Подчистят

Вот еще рашен каналы.Смотрите-сравнивайте.Что удалось улучшитьhttps://t.co/pi2m01bIHW — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 21 жовтня 2018 р.

Оригинальное видео:



Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.