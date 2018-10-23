В Болгарии задержали судно под украинским флагом

В Болгарии задержали судно под флагом Украины / РБК

В болгарском порту Бургас задержали судно "Шельф-Юг", которое следовало из Крыма под украинским флагом и с поддельными документами Реестра судоходства Украины.

Само судно находится в собственности гражданки РФ, но для обхода европейских и украинских санкций продолжало использовать украинский флаг, полученный еще до аннексии полуострова.

Судно в сентябре текущего года проходило обслуживание в закрытом морском порту Ялты, куда заходило также под флагом Украины, свидетельствуют данные автоматических идентификационных систем.

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"Шельф-Юг" не находится под техническим надзором Регистра судоходства Украины с 2011 года, но осуществляло рейсы в оккупированный Крым по поддельным судовым документам, сообщает "Черноморская безопасность".

Один из заходов "Шельф-Юг" в Ялту датирован 3 июля 2018 года, при этом были предоставлены копии судовых документов, которых, по информации Реестра судоходства Украины, нет в базах данных и, судя по всему, они имеют многочисленные признаки подделок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина выставила задержанное российское судно "Норд" на продажу.