Политолог предрек России печальную судьбу после выхода США из договора о ракетах

masterokblog.ru

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - хорошая новость, поскольку это еще один шаг к возвращению холодной войны между Вашингтоном и Москвой.

Такое мнение высказал политолог Сергей Таран.

"В этой новой холодной войне на этот раз мы на стороне добра, но - на передовой. Некомфортно, конечно, находиться в самом "нуле", но было бы гораздо тревожнее, если бы мировому гегемону было совершенно безразлично, что происходит на нашем фронте", - написал Таран в Facebook.

Эксперт считает, что в погоне за США, которые теперь начнут создавать новые ракеты, Россия будет только истощать свою малоконкурентную экономику.

"За поребриком встанет вопрос выбора - или оказаться в советском раю, с дефицитом и изоляцией, или - в раю с недавно озвученным сценарием Путина", - заключил Таран.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.