"Ваш орлан склевал?": Путин нахамил Болтону на встрече в Москве

Путин попытался оскорбить Болтона. Не получилось / Reuters

Российский президент Владимир Путин допустил резкий выпад в адрес США во время встречи с советником президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном.

Российский лидер задал Болтону вопрос на тему жесткой политики Вашингтона в адрес Москвы, сообщает российский телеканал "Россия 24".

"На гербе США изображен орлан, который держит с одной стороны 13 стрел, а с другой 13 оливок, как знак миролюбивой политики. Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы?" - спросил Путин.

В свою очередь помощник Трампа за словом в карман не полез, лаконично ответив: "Оливок я с собой не привез" - Болтон намекнул, что привез он только "стрелы", т.е. готовность жестко отстаивать интересы США.

Напомним, Дональд Трамп заверил, что проявляет жесткость при контактах с Владимиром Путиным.

"Думаю, что лично я с ним проявил жесткость. У меня была с ним двусторонняя встреча. Это была жесткая и очень хорошая встреча", - сказал он.