В Кремле прокомментировали заявление Трампа о ядерном потенциале

Кремль заявляет, что Трамп толкает мир в новую гонку вооружений / GettyImages

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о намерении наращивать ядерный потенциал США является ничем иным, как попыткой вернуть времени гонки вооружений.

"Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующих потенциалов вооружений", - в среду, 24 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает interfax.ru.

Таким образом Песков прокомментировал слова Трампа о намерении наращивать ядерный арсенал до тех пор, пока Россия и Китай "не придут в себя".

"Это сделает мир более опасным. Вы знаете, на разных уровнях мы об этом говорили: и президент говорил, и на иных уровнях, что мы, безусловно, на фоне подобных заявлений, конечно, в первую очередь думаем о наших национальных интересах и о вопросах национальной безопасности России", - добавил Песков.

Читайте такжеВслед за ДРСМД Вашингтон пересмотрит еще один договор с Россией о ядерном оружии - СМИТакже он отметил, что хотя Путин готов поехать на встречу с Трампом 11 ноября, на самом деле вопрос о ядерных арсеналах очень далек от решения.

"Пока, как вы знаете, во главу угла сейчас встало 11 ноября - возможная встреча двух президентов в Париже на полях многосторонних мемориальных мероприятий, которые там будут проходить", - сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет наращивать американский ядерный арсенал до тех пор, пока "остальные не придут в себя.