Новый Хрущев в Европарламенте: чиновник из Италии поставил печать ботинком

24 октября 2018, 21:34

Депутат заявил, что в парламенте ЕС не уважают его страну.

Итальянец показал в Европарламенте темперамент / Фото: Facebook/Андрей Головачев

Представитель Италии в Европейском парламенте Анджело Чиокка красноречиво выразил протест против действий коллег, которые не утвердили бюджет его страны на 2019 год.

"Член Европарламента Анджело Чиокка снял ботинок, на подошве которого написано Made in Italy, и с грохотом поставил печать на европейский документ, назвав при этом еврочиновников "полными имбецилами, которые не уважают Италию", - рассказал об инциденте в Facebook политолог Андрей Головачев.

Отмечается, что выходка итальянца шокировала вице-президента Еврокомиссии, который позволил себе весьма откровенное допущение.

"В один день Европа может проснуться уже в фашизме", - заявил он.

По словам политолога, в Италии уже отреагировали на произошедшее. Официальный Рим поддержал своего представителя и заявил, что будет руководствоваться бюджетом, который утвержден внутри страны. Эксперт полагает, что на такой саботаж Европарламента со стороны Италии неизбежно отреагирует в ближайшие дни фондовый рынок.

/ Фото: Facebook/Андрей Головачев
/ Фото: скрин Facebook/Андрей Головачев

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил функции дипломатии в современной России с "хрущовським ботинком".

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Европарламент Италия протест Хрущев
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