В США предотвратили школьную бойню с помощью жалобы на пользователя Facebook

Булл с детьми / The Washington Post

40-летняя жительница США благодаря жалобе на пользователя Facebook сумела предотвратить очередную школьную бойню.

Коуберли Булл воспитывает троих детей после смерти ее мужа в 2012 году, который был чернокожим (сама Булл - белая) сообщает "The Washington Post".

Как отмечается, Булл получила сообщение от 20-летнего (по другим данным, 21-летнего) Дилана Джаррелла из штата Кентукки 17 октября. Джаррелл оскорбил Булл, назвав ее "негром" и заявив, что "она хочет быть как черные обезьяны".

Булл попыталась выяснить, почему он написал именно ей, но оказалось, что Джаррелл сунул ее в "черный список". Однако женщина не сдавалась - через друзей она узнала геолокацию аватара писавшего, а затем связалась с полицией Нью-Джерси и Кентукки. Не столько из-за сообщения, сколько из-за того, что на "авке" у Джаррелла стояла его фотография с автоматом.

Дилан Джаррелл / The Washington Post

По результатам проведенной проверки полиция встревожилась - в мае 2018 года Джаррелл уже попадал в поле зрения ФБР, так как публиковал в соцсетях угрозы в адрес одной из школ в штате Теннесси. На следующий день полицейские поехали домой к Джарреллу, просто поговорить - и поймали его, что называется, со спущенными штанами, когда тот выезжал из дому на своем автомобиле, в котором обнаружили огнестрельное оружие, 200 патронов, бронежилет и детальный план нападения на школу.

"Его поймали… со всем необходимым для совершения этой гнусной атаки", — заявил позже комиссар полиции Кентукки Рик Сандерс.

Читайте такжеВ Европе назвали ответственного за смертоносный теракт в КерчиПолиция не раскрывает название школы, в которой собирался устроить стрельбу парень - во избежание паники, заявляя только о свидетельствах "реальной и неминуемой угрозы" учебным заведениям в округе Андерсон, где жил молодой человек, и соседнем округе Шелби; на следующий день там закрыли все школы.

Мотивы Джаррела неизвестны; на вопросы следователей он не отвечает, ни одно из предъявленных ему обвинений (террористические угрозы и преследования) он не признал. Слушания по его делу начнутся в начале октября.

Полиция признала, что смогла предотвратить нападение благодаря звонку женщины из Нью-Джерси, имя ее она называть не стала. Тем не менее, очевидно, что это была Булл, которая 19 октября разместила в фейсбуке видео со скриншотом страницы Google с новостями про арест Джаррелла.

Видео подписано так: "Я этого не предвидела, но слава богу, что я прислушалась к интуиции".

После этого Булл стала получать множество сообщений со словами благодарности от жителей Кентукки. Хотя, по словам женщины, она не думала, что своим обращением в полицию поможет кому-то кроме собственной семьи.

"Я просто защищала своих детей", — заявила Булл.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.