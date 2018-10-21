Из здания колледжа в Керчи могут сделать мемориал

Колледж в Керчи после бойни восстанавливать не хотят / twitter.com/sledcom_rf

Оккупационные "власти" украинского Крыма не горят желанием восстанавливать корпус Керченского политехнического колледжа, где 17 октября студент Владислав Росляков расстрелял 21 учащегося и преподавателя; судя по их заявлениям, его планируется превратить в мемориал. Так дешевле.

"Сначала нужно говорить с педагогами и студентами. Спросить, готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена. В Беслане место (школа, где были расстреляны заложники во время зачистки террористов - ред.) осталось нетронутым и стало мемориалом", - заявил российским СМИ назначенный Кремлем так называемый "вице-премьер" Крыма Игорь Михайличенко, передает Крым.Реалии.

После окончания следствия, добавил он, здание обследуют специалисты российского Минстроя, установят сумму и целесообразность восстановления здания.