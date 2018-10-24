Британские СМИ обвинили пэров Англии в финансовой зависимости от России

Парламент сотрясается от скандалов / Reuters

Британские СМИ выяснили, что ряд пэров Палаты Лордов финансово связан с Россией, что спровоцировало скандал в парламенте - там требуют от представителей Палаты лордов отказаться от своих финансовых интересов, связанных с Россией, а также призывают ужесточить условия Кодекса поведения лордов в парламенте.

В частности, расследование утверждает, что ряд пэров в Палате лордов тесно связан с Россией, и поддерживал эти связи даже после химатаки в Солсбери, сообщает The Times.

Так, лорд Роберт Скидельски, занимающий пост в верхней палате британского парламента, состоит в совете директоров российской компании "Роснефть". В 2014 году он выступал в Палате общин и протестовал против введения санкций против России после аннексии украинского Крыма.

Лорд Понсонби Шалбредский, член Лейбористской партии, входит в совет директоров российской нефтегазовой компании RNG Joint Stock Company, а также ее родительской фирмы Eastsib - последняя, несмотря на свою кипрскую регистрацию, действует только в России.

Лорд Питер Траскотт получает доход за роль председателя консультативного совета Russian Gold Fund - фонд, который инвестирует в частные акции. В январе Траскотт называл "фантазией" утверждение, что Россия может устроить атаку против стран НАТО.

Траскотт один из самых одиозных персонажей даже среди этого сонма связанных с РФ лордов - так, он неоднократно призыывал Лондон улучшать отношения с Кремлем. Его жена - Светлана Черникова - дочь российского полковника.

Впрочем, лорд Траскотт в комментарии The Times настаивал, что Russian Gold Fund - это якобы не российская компания и в ней "нет русских денег".

Разоблачение разозлило британских парламентариев, говорится в материале. Так, депутат Палаты общин от Консервативной партии Боб Сили призвал лордов, которые работают на вражеские страны, отказаться от права участвовать в заседаниях парламента.