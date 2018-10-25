В Германии в парке развлечений рухнуло колесо обозрения: опубликовано видео

Колесо обозрения / iStock

В Федеративной республике Германия пятеро несовершеннолетних жителей города Тиршенройт (федеральная земля Бавария) серьезно пострадали из-за крушения колеса обозрения.

Такое сообщение было опубликовано представителями пресс-службы баварской полиции. По данным правоохранителей, в четырех кабинках колеса обозрения, которое имело диаметр около четырех метров, находились восемь детей в возрасте от полутора до восьми лет, когда оно рухнуло. В результате пятеро детей получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной версии событий, к инциденту привела внезапная остановка вала колеса обозрения. Полиция Тиршенройта занимается расследованием происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии увеселительный аттракцион сорвался с крана.