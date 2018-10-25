Томос об автокефалии: РПЦ обвинила украинскую церковь в разжигании "гражданской войны"

Глава УГКЦ епископ Святослав / wyborcza.pl

Греко-католики разжигают "гражданскую войну" в Украине, поскольку поддержали одну сторону противостояния в вопросе автокефалии УПЦ, заявил российский митрополит Иларион во время форума в Ватикане.

По словам глава УГКЦ епископа Святослава, представитель РПЦ агрессивно атаковал Украинскую греко-католическую церковь.

"В чем заключалась его атака. Первое - он в очередной раз отрицал право на существование УГКЦ... Сам факт существования нашей церкви составляет вызов. Второе обвинение, которое прозвучало в наш адрес, это было обвинение в том, что именно греко-католики вызвали и разжигают "гражданскую войну" в Украине, поскольку "поддержали одну сторону противостояния", - подчеркнул он.

По его словам, Папа Римский и представители Вселенского патриархата были обеспокоены таким высказыванием представителя РПЦ и констатировали, что Иларион нанес большой вред православной церкви, передает ТСН.

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"Я надеюсь, что те три провокации, три атаки в одном пакете, которые были совершены на высшем форуме католической церкви, понесли совершенное фиаско. Вы спрашивали, как отреагировала среда, - крайне негативно. Ко мне потом подходили представители всех епископских конференций, выражая большую солидарность нашей церкви и Украине", - добавил глава УГКЦ.

Напомним, у Вселенского патриарха Варфоломея заявили о том, что Томос УПЦ будет Вселенским патриархом в "нужное время".

Ранее архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) во время чата в "Главреде" объяснил, почему Украина стала ближе к автокефалии.