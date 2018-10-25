В России легкий дождь "размыл" стадион к ЧМ-2018 за 16 миллиардов

25 октября 2018, 16:29

Ранее вокруг стадиона уже насыпали склоны, чтобы избежать размытия. Не помогло.

Плывущий стадион
Плывущий стадион "Волгоград Арена" / ВЛ1

В Волгограде небольшой ливень снова катастрофически размыл местность вокруг многострадального стадиона "Волгоград Арена".

"Ручьи снова текут. Вода точит и уже восстановленные откосы и участки, куда после летнего ливня до сих пор не добралась рука рабочего. Просто интересно услышать сегодняшнюю версию. Месячная норма осадков? Сильный ливень", - сообщает местное издание ВЛ1 со ссылкой на комментарии местных жителей.

Горожане также сообщают, что хотя на размываемых участках есть спецтехника и рабочие, спасать эти участки никто не спешит. А в компании "Стройтрансгаз" заявили, что размываемые участки относятся... к городу.

"Территория, которая находится за лестницами, относится к ведомству города", - уточнила компания-генподрядчик.

Плывущий стадион
Плывущий стадион "Волгоград Арена" / ВЛ1
Плывущий стадион
Плывущий стадион "Волгоград Арена" / ВЛ1

Напомним, ранее "Волгоград Арену" уже размывало - тогда в день завершения ЧМ-2018 стадион чуть было не "уплыл" в Волгу.

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Россия ЧМ-2018 стадион Волгоград размыв Волгоград Арена
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