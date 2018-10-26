СМИ показали последнее видео с Караченцовым

Николай Караченцов / УНИАН

Российский телеканал РЕН ТВ показал последнее видео, на которое попал умерший в пятницу, 26 октября актер Николай Караченцов.

Им является интервью супруги артиста - Людмилы Поргиной.

В пятиминутном сюжете Караченцов несколько раз появляется в кадре. В конце видео актер произносит "Значит - это кому-нибудь нужно", заканчивая начатую Поргиной цитату из стихотворения Владимира Маяковского, начинающуюся словами "Ведь, если звезды зажигают".

Народного артист РСФСР Николай Караченцов скончался за день до своего 74-летия в пятницу, 26 октября.

В начале октября актер был госпитализирован с воспалением легких. В ноябре 2017 года у артиста диагностировали опухоль правого легкого.

С 1967 года Караченцов играл в театре имени Ленинского комсомола (позднее "Ленком"), тогда же он начал сниматься в кино. Всего актер снялся в более чем 100 картинах, среди которых "Человек с бульвара Капуцинов", "Собака на сене" и "Приключения Электроника" и др.