Советник Трампа жестко распек Россию

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон / Reuters

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон дал российским властям несколько советов по поводу выстраивания политики.

"Будет полезно, если они (россияне) перестанут вмешиваться в наши выборы... Уйдут из Крыма и Донбасса в Украине... Прекратят использовать химическое оружие для покушения на русских эмигрантов на Западе, и если они будут менее навязчивыми на Ближнем Востоке", - приводит слова Болтона Reuters.

Он также отметил, что США заинтересованы в сотрудничестве с Москвой в отношении КНР.

"Китайский ракетный потенциал представляет угрозу для России, поскольку часть территории РФ находится в зоне поражения", - сказал он.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.