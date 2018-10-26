Выживший в перестрелке американец дал советы студентам Керчи

Трагедию в Керчи сравнивают со стрельбой в американской школе Колумбайн / Mash

В США юноша по имени Остин Юбэнкс, который выжил в массовом расстреле в американской школе Колумбайн, дал рекомендации крымским студентам, пострадавшим во время теракта в колледже Керчи.

"Первый совет – это вылечить эмоциональную боль и травму: вам нужно найти в себе силы, чтобы просто терпеть эту боль до тех пор, пока вам не станет лучше. Второй совет – нельзя избегать человеческого контакта. Полноценное общение с другими людьми излечивает эмоциональную боль. В моем случае я выбрал не возвращаться в школу на следующий год, учился дома с репетитором. Из-за этого я потерял большую часть коллективного исцеления, через которое прошли мои одноклассники", - цитирует американца издание МБХ медиа.

По словам Юбэнкса, он начал профессионально заниматься реабилитацией людей, пострадавших в результате нападений, терактов, различных атак, а также наркотической зависимости. Юноша подчеркнул, что между его личной трагедией в школе Колумбайн и стрельбой и взрывами в Керчи есть много общего.

"Я думаю, то, что случилось у вас, это отражение социологического феномена, переломным моментом которого был "Колумбайн". Вокруг него появился определенный культ последователей, которые испытывают больной восторг злодеями", – добавил Юбэнкс.

Как известно 17 октября, в Керчи в колледже произошел взрыв − взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Позже стало известно о том, что атаку совершил студент Владислав Росляков, который затем покончил с собой. В результате теракта погиб 21 человек.