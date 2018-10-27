Из России выдворяют украинских беженцев — СМИ

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В последнее время в России украинским беженцам вместо переоформления документов в органах МВД стали массово выдавать на руки украинские паспорта.

По словам главы комитета "Гражданское содействие", руководителя сети "Миграция и право" Светланы Ганнушкиной, к ней постоянно поступают обращения от украинских граждан о продлении убежища, сообщает "Коммерсант".

"Были случаи, когда людей, которые участвовали в "ополчении", а потом были взяты в плен, обменяны и оказались в России, решением суда выдворяли на Украину. Об их участии в военных действиях против регулярной украинской армии было известно, этим людям в Украине грозила скамья подсудимых. Только благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой нам удалось остановить процесс выдворения в отношении тех людей. И все равно эти решения продолжают приниматься, к нам продолжают обращаться все новые украинцы", - заявила она.

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Как рассказали проживающие в Белгородской области беженцы, с 2018 года гражданам Украины, обратившимся за продлением статуса временного убежища, начали возвращать украинские паспорта.

Приехавшая в Старый Оскол из Докучаевска Светлана Блохина рассказала, что в этом году ее уволили из-за отказа в продлении статуса и отсутствия регистрации.

"Срок убежища истек в сентябре, мы подали документы в июле,— рассказывает Блохина. — Нам позвонили из управления МВД: "Приезжайте в Белгород, решение принято". Мы были уверены в положительном исходе, но в управлении МВД нам вернули украинские паспорта и выдали уведомление об отказе продлить временное убежище".

Напомним, ранее сообщалось, что польские власти вышлют семью украинцев, голосовавших за отделение Донбасса.