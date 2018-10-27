В Беларуси Порошенко назвали президентом России

Порошенко в Минске случайно назвали президентом России / president.gov.ua

На официальном сайте Министерства информационной политики Беларуси новость о визите президента Украины Петра Порошенко в страну оказалась подписана с серьезной оговоркой.

"Встреча президентов Беларуси и России прошла в Гомеле", - подписали в пресс-службе фотографию встречи украинского и белорусского лидеров.

Опечатку заметил журналист Тарас Ратушный и успел сделать скрин. Впоследствии в Мининформации Беларуси ошибку заметили и исправили "президент России" на "президент Украины".

/ Фото: скрин Facebook/Тарас Ратушный

Напомним, в пятницу, 26 октября, президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Беларусь. Он принял участие в Первом форуме регионов Украины и Белоруссии в Гомеле и провел закрытые переговоры с президентом Александром Лукашенко.