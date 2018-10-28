В Госдуме ответили на план Украины по возвращению Азовского моря

В России считают, что Украина радикальными действиями может навредить себе / qha.com.ua

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что предложение заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгения Лупакова о пресечении агрессии России в Азовском море чреват негативными последствиями.

"Все это фантазии, очередной шаг, направленный на то, чтобы создать даже в рамках информационного пространства некое напряжение. Кроме того, попытка понравиться западным спонсорам своей недружественной внешнеполитической стратегией по отношению к нашему государству", - цитирует Швыткина RT.

По словам российского политика, предложение Лупакова расторгнуть договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море негативно обернется для ВМС Украины.

Напомним, ранее Лупаков заявил, что Киев, не дожидаясь действий Европейского Союза, должен разорвать все отношения с Россией в акватории Азовского моря. В частности, он предложил план, состоящий из четырех шагов: расторгнуть договор с Кремлем, установить линии украинской морской границы, заявить о проведении учений и пригласить корабли НАТО.