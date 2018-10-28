Эксперт назвал главный риск для Евросоюза

Главным риском для Евросоюза является евро, сообщил эксперт / zn.ua

Главный валютный стратег датского инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди считает, что основным риском для Европейского союза является его единая валюта — евро.

Устройство ЕС изначально было неправильным, рассказал эксперт в интервью Zn.ua.

"Единая валюта, единый центробанк и при этом нет фискального союза (каждая страна выдает свой долг, который другим странам теоретически не нужно платить), разные страны, которые объединены", — заявил собеседник.

По его словам, "будущее Европы не будет статусом-кво: либо это будет полный фискальный союз, либо просто свободная торговая зона, но с другими валютами, циркулирующими параллельно".

Читайте такжеЭксперт оценил шансы на распад ЕС"Возможно, какой-то микро-Евросоюз останется в центре, но остальные страны отпочкуются, и каждая будет сама за себя. Сейчас мы в первой фазе этого кризиса, это он будет развиваться в будущем", — полагает валютный стратег.

Ранее политический эксперт Андрей Головачев выразил мнение, что ЕС вступил в фазу импотенции — государства-члены объединения уже не в состоянии решить ни одной серьезной проблемы.