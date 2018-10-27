Евросоюз унизил Кремль из-за действий в Азовском море — эксперт

ЕС морально унизил Кремль из-за действий в Азовском море, сообщил эксперт / GettyImages

Эксперт-международник Руслан Осипенко считает, что угроза властей Европейского союза наказать Российскую Федерацию санкциями за действия в Азовском море является моральным унижением для Кремля.

Угроза ограничительными мерами будет влиять на РФ намного больше, чем их введение, поскольку, скорее всего, санкции будут незначительными и легко преодолимыми, рассказал аналитик "Обозревателю".

"А вот угроза санкциями — это уже моральное унижение для Кремля. Что за ними смотрят, наблюдают за их действиями, их связывают по рукам и ногам, не дают сделать шаг. То есть они уже не могут спокойно разрабатывать и внедрять в жизнь какую-то тактику — за ними наблюдают", — отметил собеседник.

Напомним, Россия останавливала украинские и иностранные корабли в Азовском море, а также в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из-за действий РФ в Азовском море порты Украины понесли более миллиард гривен убытков.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море.