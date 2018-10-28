Трампа высмеяли за инцидент с зонтом у самолета

Трамп явно не понял, что зонт можно и закрыть / скриншот из видео

Президент США Дональд Трамп снова стал объектом насмешек пользователей соцсетей из-за конфуза с зонтом.

Видео смешного момента опубликовал в своем Facebook Рустем Адагамов. На видео видно, как глава Белого Дома подымается на свой самолет с зонтом в руках. Поднявшись, он несколько раз пытается протиснуться в самолет с открытым зонтом в руках, а осознав тщетность своих попыток, просто бросает зонт на трапе и уходит.

"Над Трампом опять смеются. После подъема по трапу ко входу в самолет его никто не встретил, а сам он не захотел или просто не умеет закрывать зонт. Поэтому он его просто бросил", - иронизирует Адагамов.

В комментарии пользователи предположили, что в таких случаях президента у входа в самолет должен встречать специальный сотрудник охраны и забирать зонт.

Ранее сообщалось, что выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвало смех в зале.

"Сегодня я стою перед Генеральной ассамблеей ООН, чтобы поделиться выдающимися успехами, которох мы достигли. Менее чем за два года моя администрация достигла больше, чем почти всякая администрация в истории нашей страны", - сказал он.

После этого заявления зал разразился смехом.

"Это абсолютная правда. Не ожидал такой реакции, но сойдет", - сказал с улыбкой глава Белого дома.