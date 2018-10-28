Чехия отметила 100-летие независимости грандиозным военным парадом

28 октября 2018, 21:59

В параде приняло участие более 4 тысяч чешских военных.

Военный парад в Чехии
Военный парад в Чехии / Reuters

Чехия торжественно отметила 100 лет со дня обретения независимости большим военным парадом, прошедшим в столице.

В параде приняло участие более 4 тысяч чешских военных. Военная техника - танки, артиллерийские установки и бронетранспортеры прошли по Европейскому проспекту, одной из самых больши улиц Праги, над которой военная авиация (истребители и вертолеты) осуществила демонстрационные полеты, сообщает DW со ссылкой на Reuters,

Читайте такжеКНДР с размахом провела военный парад - фото и видеоВ параде также приняли участие военные НАТО из Великобритании, Франции, Италии, США и Словакии. Среди высоких гостей на параде присутствовал министр обороны США Джеймс Мэттис.

По данным Радио Свобода, в параде были задействованы 200 единиц техники. В торжествах приняли участие подразделения чешской армии и полиции.

Напомним, в Киеве 24 августа на Крещатике прошел военный парад, во время него прозвучало новое военное приветствие.

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парад Чехия
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