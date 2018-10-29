В Москве покончил с собой репортер "НТВ", которого в прямом эфире ударил пьяный "десантник"

Никита Развозжаев / "ТАСС"

В Москве совершил самоубийство репортер телеканал "НТВ" Никита Развозжаев, который стал известен широкой общественности после инцидента с дракой в прямом эфире на День ВДВ.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала "Взгляд-инфо" со ссылкой на слова директора ГТРК "Саратов" Дмитрия Петрова. "Сегодня утром в Москве обнаружено тело бывшего саратовского журналиста, 25-летнего корреспондента "НТВ" Никиты Развозжаева. Трагическую новость подтвердил", − говорится в тексте.

Развозжаев вышел из окна одиннадцатого этажа того дома, в котором он арендовал квартиру. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он оставил предсмертную записку.

Напомним, в августе минувшего года Развозжаева в прямом эфире по случаю Дня десантника ударил пьяный мужчина с криком о захвате Украины.