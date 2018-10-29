Американский "почтовый бомбист" поддерживал Путина и "русских братьев"

Сайок "топил" за Путина и Россию / @thereal_mo01

Подозреваемый в отправке самодельных бомб критикам президента США Дональда Трампа Цезарь Сайок неоднократно размещал в социальной сети Facebook посты о "русских братьях" и распространял российскую пропаганду.

Хотя аккаунт предполагаемого террориста был удален соцсетью после появления новостей о нем, благодаря исследователю из Колумбийского университета, успевшему скопировать записи, удалось найти немало постов Сайока за 2015-2016 год. Специалист считает, что с большой степенью вероятности найденная страница принадлежала именно Цезарю, поскольку с 2014 года она содержала его фото и другую личную информацию, пишет The Washington Post.

Также, судя по всему, Сайок имел аккаунт и в Twitter - правда, он сейчас тоже заблокирован. Там в июле 2016 года автор писал про его "братьев из России, родственников великого лидера Puttins". Последнее слово, скорее всего, неверное написание фамилии президента России Владимира Путина.

Читайте такжеВ США задержали подозреваемого по делу посылок с бомбами для топ-политиковО "русских братьях" 5 раз в 2015 году упоминалось и в Facebook.

Многие посты, приписываемые Сайоку, перечисляют конкретные места, прозвища людей и общины с большим русским населением, такие как Бруклинский Брайтон-Бич.

Известно, что до ареста подозреваемый жил рядом с русской общиной.

Кроме того, в публикациях на страницах в соцсетях содержится видео с митинга в поддержку Трампа, критика позиции администрации Барака Обамы в Сирии и поддержка политики России.

Напомним, в США бомбы прислали в офис бывшего президента Барака Обамы, в дом экс-американского лидера Билл Клинтона и его жены Хиллари, которая была госсекретарем Штатов, а также в несколько организаций.