В Италии из-за непогоды под воду ушла Венеция: опубликованы фото и видео

В городе на воде Венеции затопило 70% улиц из-за масштабных ливней, которые атаковали Италию.

Как сообщает Deutsche Welle, вода уже почти достигла отметки в 160 см.

В службе статистики города сообщают, что в Венеции до такого уровня вода последний раз поднималась в 1979 году. В городе заблокирован вход на центральную площадь Сан-Марко, поскольку по ней уже невозможно передвигаться. В целом по Италии наивысший уровень штормового предупреждения объявлен в областях Лигурия, Ломбардия, Фриули, Венето и Тренто, а также на Сицилии.

Отмечается, что во многих регионах страны закрыты школы, перекрыты автомагистрали, а реки выходят из берегов. Спасатели сообщают о пяти погибших из-за падения деревьев, за помощью к медикам обращаются раненные.

Как ранее сообщалось, Гавайские острова после мощного урагана "Валака" понесли потери - на спутниковых снимках ученые с удивлением обнаружили исчезновение одного из островов архипелага.