В Италии из-за непогоды под воду ушла Венеция: опубликованы фото и видео

Местные власти сообщают о пяти погибших.
В городе на воде Венеции затопило 70% улиц из-за масштабных ливней, которые атаковали Италию.
Как сообщает Deutsche Welle, вода уже почти достигла отметки в 160 см.
В службе статистики города сообщают, что в Венеции до такого уровня вода последний раз поднималась в 1979 году. В городе заблокирован вход на центральную площадь Сан-Марко, поскольку по ней уже невозможно передвигаться. В целом по Италии наивысший уровень штормового предупреждения объявлен в областях Лигурия, Ломбардия, Фриули, Венето и Тренто, а также на Сицилии.
Отмечается, что во многих регионах страны закрыты школы, перекрыты автомагистрали, а реки выходят из берегов. Спасатели сообщают о пяти погибших из-за падения деревьев, за помощью к медикам обращаются раненные.
This was the peak of this afternoons 150cm #AcquaAlta, venturing out for the midnight return of 140cm #venezia#venice#Venedig#Venisepic.twitter.com/k5Cqp9rGZF— Iain Reid (@beanotownphoto) 29 октября 2018 г.
Live from my shop in Venice ??? #Venezia#AcquaAltapic.twitter.com/Y5wuk795Wn— Robert Tonon (@tononroberto) 29 октября 2018 г.
Как ранее сообщалось, Гавайские острова после мощного урагана "Валака" понесли потери - на спутниковых снимках ученые с удивлением обнаружили исчезновение одного из островов архипелага.