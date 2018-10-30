Заседание Совета Безопасности ООН по Украине - онлайн-трансляция

Совбез ООН / Reuters

Совет безопасности ООН проводит открытое заседание по украинскому вопросу: в планах у Совета обсуждение ситуации на оккупированном Донбассе, российская агрессия в Азовском море, оккупация Крыма, фейковые "выборы" в ОРДЛО.

Онлайн-трансляция заседания доступна на сайте Совбеза ООН.

Прошлый раз на заседание по украинскому вопросу СБ ООН собирался 29 мая - чуть больше пяти месяцев назад.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что россияне хотят вызвать у мира усталость от Украины.

Читайте также"Россия — оккупант": Порошенко рассказал о резолюции Генассамблеи ООН по КрымуПо его словам, то, что "историю о тотальной коррупции в Украине популяризируют за рубежом", не обходится без участия России. И это делается для того, чтобы сформировать негативный имидж Украины.

"Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины. У нас есть проблемы внутри, их надо решать - это очевидный факт. Но вместе с негативным явлением у нас есть прогресс", - сказал премьер.