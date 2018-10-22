Россию заподозрили в попытках вызвать у мира усталость от Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман / kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что россияне хотят вызвать у мира усталость от Украины.

"Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины. У нас есть проблемы внутри, их надо решать - это очевидный факт. Но вместе с негативным явлением у нас есть прогресс", - приводит слова Гройсмана УНН.

По его словам, то, что "историю о тотальной коррупции в Украине популяризируют за рубежом", не обходится без участия России. И это делается для того, чтобы сформировать негативный имидж Украины.

При этом премьер согласился, что в Украине до сих пор существует коррупция.

"Если сегодня говорить о коррупции, я могу сказать, что во многих сферах нам удалось ее искоренить, но во многих делах она еще остается", - заключил он.

Ранее сообщалось, что с 20 марта 2018 года территорию Украины покинули более 619 тысяч жителей страны. Большая часть из них - заробитчане.

В августе глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно из Украины выезжают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал Климкин.