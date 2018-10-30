В СБ ООН провалили инициативу России заслушать "представителя" оккупированных территорий

30 октября 2018, 22:58

В Совете Безопасности отметили, что это станет "опасным прецедентом".

Совбез ООН
Совбез ООН отказался слушать представителя оккупационных "властей" / Reuters

Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, начал открытое заседание с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса и с ходу провалил предложение России заслушать "представителя" оккупированных Россией территорий Елену Кравченко.

Голосование по этому вопросу состоялось в начале заседания. Так, за выступление Кравченко отдали только один голос, семь проголосовали "против", еще семь – воздержались, сообщает "Укринформ".

Представитель России в ООН Василий Небензя заявлял перед голосованием, что Кравченко якобы может предоставить Совбезу "полную картину" о состоянии дел в Украине.

Однако представитель Швеции от имени группы инициаторов заседания заявил - выступление коллаборанта на заседании "создаст опасный прецедент" для работы Совета Безопасности ООН. Так называемые "выборы" на оккупированных территориях на Востоке Украины он назвал незаконными.

Напомним, в Совбезе ООН началось заседание, посвященное Украине; онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь.

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