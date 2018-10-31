Олланд назвал цель Путина по Украине

31 октября 2018, 14:23

Президент России хочет, чтобы созданные им конфликты стали "замороженными", сообщил бывший французский лидер.

Франсуа Олланд сообщил, что Владимир Путин не хочет допустить того, чтобы Киев контролировала всю территорию Украины
Владимир Путин не хочет допустить того, чтобы Киев контролировала всю территорию Украины, сообщил Франсуа Олланд / Reuters

Бывший президент Франции Франсуа Олланд считает, что цель главы Российской Федерации Владимира Путина — не допустить того, чтобы власти Украины контролировала всю территорию своей страны.

Лидер РФ хочет, чтобы конфликты, которые были им созданы, в частности, в украинском государства, в Грузии и в Молдове, стали "замороженными", рассказал экс-президент на конференции в университете бельгийского города Монс, сообщает "Радио Свобода".

"Его цель (Путина — Ред.) — не допустить того, чтобы украинская власть имела контроль над своей территорией, вплоть до границ с Россией...", — заявил бывший глава французского государства.

Ранее Франсуа Олланд говорил, что во время переговоров в Минске 11 и 12 февраля 2015 года Владимир Путин угрожал президенту Петру Порошенко "окончательно раздавить" наши войска на Донбассе.

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Россия конфликт замороженный конфликт Владимир Путин
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