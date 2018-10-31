Олланд назвал цель Путина по Украине

Владимир Путин не хочет допустить того, чтобы Киев контролировала всю территорию Украины, сообщил Франсуа Олланд / Reuters

Бывший президент Франции Франсуа Олланд считает, что цель главы Российской Федерации Владимира Путина — не допустить того, чтобы власти Украины контролировала всю территорию своей страны.

Лидер РФ хочет, чтобы конфликты, которые были им созданы, в частности, в украинском государства, в Грузии и в Молдове, стали "замороженными", рассказал экс-президент на конференции в университете бельгийского города Монс, сообщает "Радио Свобода".

"Его цель (Путина — Ред.) — не допустить того, чтобы украинская власть имела контроль над своей территорией, вплоть до границ с Россией...", — заявил бывший глава французского государства.

Ранее Франсуа Олланд говорил, что во время переговоров в Минске 11 и 12 февраля 2015 года Владимир Путин угрожал президенту Петру Порошенко "окончательно раздавить" наши войска на Донбассе.