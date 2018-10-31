Авиация России пыталась нарушить воздушное пространство Британии: в Лондоне пригрозили "очень высокой ценой"

Британия была вынуждена в ответ поднять в воздух истребители.
Военные самолеты Британии 31 октября перехватили бомбардировщики России, которые приблизились к воздушному пространству страны.
"Министерство обороны России сегодня подтвердило, что два его самолета находятся над Норвежским морем", - сообщает Интерфакс.
Отмечается, что к берегам Британии приблизились два российских стратегических бомбардировщика. В ответ в воздух были подняты истребители Typhoon.
Как сообщает РИА-Новости, в Лондоне выразили возмущение действиями Кремля.
"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока", - заявила глава МИД Великобритании Джереми Хант.
Как ранее сообщалось, воздушно-космические силы России начали переброску истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-34 ВКС России в аннексированный Крым в рамках учений.