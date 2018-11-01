В Москве избили актера-звезду легендарного сериала-мелодрамы: опубликовано видео

Даниил Страхов / "НТВ"

В Москве неизвестные злоумышленники устроили избиение известному российскому актеру театра и кино Даниила Страхова (звезду легендарного мелодраматически-исторического сериала "Бедная Настя".

Соответствующее сообщение опубликовал петербугский "Пятый канал". По информации журналистов, происшествие произошло вечером 31 октября. Актер строгим тоном сделал замечание компании парней, которые невозбранно курили сигареты под окнами его жилья. Недолгая словесная перепалка быстро перешла в драку.

Также известно, что актер сумел подняться в квартиру и вызвал бригаду скорой помощи, которая и увезла его в больницу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России убили сменившего пол известного актера.